Кольцов: якутский фильм «Рядовой Чээрин» станет франшизой

«Перед Новым годом планируем провести основной массив съемок. Проект очень амбициозный, надеемся, что у нас получится проект мирового уровня, потому что уровень компетенций наших ребят на сегодняшний день достаточно высокий. Мы можем делать кино, используя новые технологии, используя нейротехнологии, нейронные сети, достаточно в скромных бюджетах, но с хорошим качеством. Мы думаем, что этот фильм будет показателем того, как сегодня можно сделать хорошее кино в регионе и конкурировать при этом с крупными студиями», — отметил он.