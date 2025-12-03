Юрий Быков рассказал о желании вернуться к актерской работе

Быков подчеркнул, что сосредоточился на создании фильма «Вершина». Это история о группе любителей альпинизма, которые отправляются в горы вне сезона. По словам режиссера, в центре картины находится не сама стихия, а человеческая природа, проявляющаяся в экстремальных условиях. Он отметил, что сценарий проекта создан совместно с Саввой Минаевым, а работа ведется в сотрудничестве с сильной продюсерской командой и сформированным актерским составом.