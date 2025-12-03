Ричмонд
Бывшая жена Михаила Ефремова Ксения Качалина умерла на 55-м году жизни

Актриса ушла из жизни 2 декабря
Ксения Качалина в фильме «Романовы: Венценосная семья»
Ксения Качалина в фильме «Романовы: Венценосная семья»

В возрасте 54 лет скончалась актриса Ксения Качалина, ранее состоявшая в браке с актером Михаилом Ефремовым. Она была его четвертой супругой и стала матерью их дочери Анны-Марии, появившейся на свет в 2000 году.

Информацию о ее смерти обнародовал давний знакомый и коллега по цеху, актер Алексей Агранович.

Качалина родилась 3 мая 1971 года в Саратове. В 1995 году окончила ВГИК. Актриса запомнилась зрителям своими ролями в популярных проектах, среди которых — «Марш Турецкого», «Три сестры» и «Романовы: Венценосная семья».