Бывшая жена Михаила Ефремова Ксения Качалина умерла на 55-м году жизни

В возрасте 54 лет скончалась актриса Ксения Качалина, ранее состоявшая в браке с актером Михаилом Ефремовым. Она была его четвертой супругой и стала матерью их дочери Анны-Марии, появившейся на свет в 2000 году.
Информацию о ее смерти обнародовал давний знакомый и коллега по цеху, актер Алексей Агранович.
Качалина родилась 3 мая 1971 года в Саратове. В 1995 году окончила ВГИК. Актриса запомнилась зрителям своими ролями в популярных проектах, среди которых — «Марш Турецкого», «Три сестры» и «Романовы: Венценосная семья».