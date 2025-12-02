Эми Шумер заявила, что похудела на 22 кило, чтобы выжить

«И не для того, чтобы выглядеть привлекательно, хотя это и весело, и временно. Я сделала это, чтобы выжить. У меня была болезнь, из-за которой лицо становится очень отечным и может привести к летальному исходу», — написала она, по-видимому, ссылаясь на свой диагноз — синдром Кушинга.