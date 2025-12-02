Ричмонд
Ирина Пегова показала редкое фото с 90-летней Алисой Фрейндлих

Актриса встретилась с легендой советского кино в Санкт-Петербурге

Ирина Пегова поделилась совместным снимком с 90-летней Алисой Фрейндлих в своем Telegram-канале.

Ирина Пегова и Алиса Фрейндлих, фото: соцсети
Ирина Пегова и Алиса Фрейндлих, фото: соцсети

Актриса снялась с легендой советского кино в Санкт-Петербурге, где представляла свою новую картину «Шальная императрица». На фото Пегова в красном костюме с брошью в виде короны обняла Алису Бруновну, которая была одета в черный костюм. 

«Какое счастье! Прикоснуться с великой наикрасивейшей женщиной нашей Великой страны! Алиса Бруновна!», — подписала кадр Пегова.

В сентябре стало известно, что спектакль «Лето одного года» с Алисой Фрейндлих и Олегом Басилашвили покидает репертуар БДТ спустя 15 лет на сцене. Как прокомментировали в театре, решение было принято самими артистами.

Ранее Ирина Пегова в роскошном красном наряде появилась на премьере в Санкт-Петербурге.