Ирина Пегова поделилась совместным снимком с 90-летней Алисой Фрейндлих в своем Telegram-канале.
Актриса снялась с легендой советского кино в Санкт-Петербурге, где представляла свою новую картину «Шальная императрица». На фото Пегова в красном костюме с брошью в виде короны обняла Алису Бруновну, которая была одета в черный костюм.
«Какое счастье! Прикоснуться с великой наикрасивейшей женщиной нашей Великой страны! Алиса Бруновна!», — подписала кадр Пегова.
В сентябре стало известно, что спектакль «Лето одного года» с Алисой Фрейндлих и Олегом Басилашвили покидает репертуар БДТ спустя 15 лет на сцене. Как прокомментировали в театре, решение было принято самими артистами.
Ранее Ирина Пегова в роскошном красном наряде появилась на премьере в Санкт-Петербурге.