Елена Проклова назвала причину, по которой развелась с мужем

Проклова вышла замуж за Тришина в 1984 году, их брак продлился 30 лет. У пары есть дочь Полина. В октябре 2024 года сообщалось, что экс-супруг снова сделал актрисе предложение руки и сердца. Тогда артистка заявила, что еще не ответила Тришину, но, скорее всего, даст свое согласие на повторную свадьбу.