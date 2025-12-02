Ричмонд
Федор Бондарчук раскрыл, чего не хватает современному российскому кинематографу

Режиссер Бондарчук заявил о нехватке ценных профессиональных кадров в кино
Федор Бондарчук на премьере сериала «Хроники русской революции», фото: пресс-служба
Режиссер и актер Федор Бондарчук заявил в беседе с Hello!, что в России не хватает ценных кадров в кинематографе.

«Не хватает нам всем по-прежнему ценных профессиональных кадров во всех сферах. И не хватать их будет всегда», — поделился артист.

Бондарчук подчеркнул, что, несмотря на нехватку кадров, российское кино подняло планку качества. По словам режиссера, каждый год выходят яркие резонансные проекты.

В сентябре артист вошел в топ-5 самых кассовых режиссеров России с суммарными сборами 13 млрд рублей. Особый успех приобрели его картины «Сталинград», «9 рота» и два «Обитаемых острова».