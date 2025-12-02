Ричмонд
51-летний Леонардо ДиКаприо вернулся к имиджу героя «Титаника»

Актер вернулся к имиджу Джека Доусона

Американский актер Леонардо ДиКаприо вернулся к имиджу сыгранного им в фильме «Титаник» Джека Доусона. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприоИсточник: Legion-Media.ru

51-летнего артиста запечатлели, когда он покидал кинотеатр Village East by Angelika в Нью-Йорке после показа ленты «Битва за битвой», где исполнил главную роль. Он предстал перед камерами в монохромном черном наряде, который состоял из футболки, кофты на молнии, пальто ниже колена и брюк.

Также ДиКаприо надел лакированные туфли и продемонстрировал гладко уложенные назад волосы более светлого, чем ранее, оттенка.

Ранее сообщалось, что Леонардо ДиКаприо отпраздновал День благодарения с возлюбленной и Тоби Магуайром.