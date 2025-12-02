Том Фелтон пришел поддержать своего коллегу по съемкам в фильмах о Гарри Поттере Дэниэла Рэдклиффа.
Актеры встретились в Нью-Йорке на показе фильма «Мы едем, едем, едем» (Merrily We Roll Along), снятого на основе спектакля с участием Рэдклиффа. При встрече 36-летний Дэниел и 38-летний Том крепко обнялись и обменялись несколькими словами.
Исполнители ролей Гарри Поттера и Драко Малфоя познакомились на съемках фильма «Гарри Поттер и философский камень», премьера которого состоялась 24 года назад. Рэдклифф играл главную роль, а Фелтон — его школьного соперника Драко Малфоя.
Последнее публичное фото актеров было сделано четырнадцать лет назад: в 2011 году, во время премьеры фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II».
