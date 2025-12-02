Майли Сайрус намекнула на помолвку с возлюбленным Максом Морандо

Певица и актриса Майли Сайрус намекнула на помолвку с возлюбленным, артистом Максом Морандо. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Майли Сайрус и Макс Морандо посетили премьеру фильма «Аватар: Пламя и пепел», которая состоялась 1 декабря в Лос-Анджелесе. Певица продемонстрировала на мероприятии массивное кольцо с бриллиантом на безымянном пальце. Интернет-пользователи посчитали, что певец сделал предложение возлюбленной. При этом сами знаменитости пока не комментировали слухи о помолвке.
В сентябре Майли Сайрус в интервью изданию The Cut рассказала о худшем совете, который получила от своей матери Тиш Сайрус.
По словам артистки, родительница рекомендовала ей оставаться в отношениях с неподходящим партнером по глупой причине. Майли Сайрус пояснила, что для ее матери была важна внешность мужчины.
«Мама всегда хотела, чтобы я была с не тем парнем, только потому что что он горячий», — заявила певица.
При этом Тиш Сайрус призналась, что до сих пор считает, что этот совет хороший.
«По крайней мере, можно посмотреть на кого-то чертовски горячего!» — пошутила она.
Поп-исполнительница добавила, что для ее матери также было важно, чтобы мужчина был высоким. Майли Сайрус рассказала, что ей повезло встретить своего возлюбленного, барабанщика Макса Морандо, потому что он не только хорош внешне, но и внутренне.