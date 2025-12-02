Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Где снимали фильм «Особенности национальной рыбалки» (1998): ключевые природные локации

«Особенности национальной рыбалки» — фильм, в котором полюбившиеся герои-охотники вновь собрались вместе, чтобы отдохнуть на природе и наловить рыбы. Сюжет — легкий и смешной, но интересен не только он: картина привлекает невероятно живописными пейзажами. Рассказываем, где проходили съемки
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Особенности национальной рыбалки
Кадр из фильма «Особенности национальной рыбалки»

Фильм «Особенности национальной рыбалки» (1998) продолжает историю, начатую комедией «Особенности национальной охоты» (1995). Старые друзья снова собираются вместе, чтобы отдохнуть на природе и порыбачить. По ходу событий они оказываются в Финляндии, забывают там водку и потом стараются вернуть ее любой ценой. Но кроме смешных приключений, фильм запомнился локациями, в которых проходили съемки. Расскажем о них подробно. 

Локации, где снимали фильм «Особенности национальной охоты»

Ключевым местом съемок фильма стала Карелия. Также кинопроизводство развернулось на берегу Ладожского озера и Финского залива. Режиссер выбрал эти локации не случайно — так он хотел показать все красоты северной природы. 

Карелия

Кадр из фильма Особенности национальной рыбалки
Кадр из фильма «Особенности национальной рыбалки»

Основная часть сюжета разворачивается в поселке Советский в Северном Приладожье республики Карелия. Именно здесь Михалыч (Алексей Булдаков), Кузьмич (Виктор Бычков) и Лева Соловейчик (Семен Стругачев) показывают финскому гостю Райво все прелести традиционной российской рыбалки. Сегодня на месте съёмочной площадки работает тематическая база отдыха «Кордон Кузьмича», где приятно провести время могут и поклонники фильма, и все желающие.

Побережье Ладожского озера

Кадр из фильма Особенности национальной рыбалки
Кадр из фильма «Особенности национальной рыбалки»

Сцены на воде снимали на просторах Ладожского озера. Его живописные пейзажи стали идеальным фоном для приключений героев и подчеркнули атмосферу настоящей русской природы. Именно здесь Михалыч, Кузьмич и компания уплывают на моторной лодке, стараясь спасти ящики с алкоголем от пограничного патруля.

Финский залив

Кадр из фильма Особенности национальной рыбалки
Кадр из фильма «Особенности национальной рыбалки»

Четверка главных героев фильма успела поплавать в прохладной воде Финского залива. Во время одной из сцен плот с актерами и съемочной группой перевернулся. Осветитель успел почти мгновенно среагировать, и только благодаря этому никто не пострадал. Он вовремя выдернул шнур оборудования, который находился под напряжением.

Интересные факты о съемках фильма «Особенности национальной рыбалки»

Кадр из фильма Особенности национальной рыбалки
Кадр из фильма «Особенности национальной рыбалки»

Съемки фильма сопровождались множеством любопытных и забавных моментов. Вот некоторые из них:

  • Сценарий вновь написал Александр Рогожкин, который стал и режиссером. Изначально он не хотел делать продолжение, но согласился, когда студия предоставила ему 35-мм пленку и звук Dolby.

  • Незадолго до съемок Рогожкин получил серьезную травму, проходил лечение в стационаре и носил корсет. Продюсеры уже хотели назначить другого режиссера, но он все же приехал на площадку и лично занялся съемками.

  • В съемках использовалась настоящая субмарина проекта 865 «Пиранья», предназначенная для действий в прибрежных зонах.

  • В фильме замаскирована контекстная реклама: герои обсуждают марки алкоголя и сигарет, а также покупку пельменей — это принесло дополнительное финансирование ленте.

  • Сцену под дождем в начале фильма удалось снять только с 50-й попытки. Сменили несколько коров, а Сергей Русскин чуть не простудился от многократных дублей.

  • В одной из сцен Сергей Русскин потерял кольцо, подаренное супругой — оно упало в воду. Актер нырнул и поймал кольцо ртом.

  • В фильме есть момент, когда генерал Иволгин читает газету «Калейдоскоп». Забавно, что еще до выхода «Рыбалки» актер снимался в рекламе этой газеты в образе своего героя.