Сценарий вновь написал Александр Рогожкин, который стал и режиссером. Изначально он не хотел делать продолжение, но согласился, когда студия предоставила ему 35-мм пленку и звук Dolby.

Незадолго до съемок Рогожкин получил серьезную травму, проходил лечение в стационаре и носил корсет. Продюсеры уже хотели назначить другого режиссера, но он все же приехал на площадку и лично занялся съемками.

В съемках использовалась настоящая субмарина проекта 865 «Пиранья», предназначенная для действий в прибрежных зонах.

В фильме замаскирована контекстная реклама: герои обсуждают марки алкоголя и сигарет, а также покупку пельменей — это принесло дополнительное финансирование ленте.

Сцену под дождем в начале фильма удалось снять только с 50-й попытки. Сменили несколько коров, а Сергей Русскин чуть не простудился от многократных дублей.

В одной из сцен Сергей Русскин потерял кольцо, подаренное супругой — оно упало в воду. Актер нырнул и поймал кольцо ртом.