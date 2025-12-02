Фильм «Особенности национальной рыбалки» (1998) продолжает историю, начатую комедией «Особенности национальной охоты» (1995). Старые друзья снова собираются вместе, чтобы отдохнуть на природе и порыбачить. По ходу событий они оказываются в Финляндии, забывают там водку и потом стараются вернуть ее любой ценой. Но кроме смешных приключений, фильм запомнился локациями, в которых проходили съемки. Расскажем о них подробно.
Локации, где снимали фильм «Особенности национальной охоты»
Ключевым местом съемок фильма стала Карелия. Также кинопроизводство развернулось на берегу Ладожского озера и Финского залива. Режиссер выбрал эти локации не случайно — так он хотел показать все красоты северной природы.
Карелия
Основная часть сюжета разворачивается в поселке Советский в Северном Приладожье республики Карелия. Именно здесь Михалыч (Алексей Булдаков), Кузьмич (Виктор Бычков) и Лева Соловейчик (Семен Стругачев) показывают финскому гостю Райво все прелести традиционной российской рыбалки. Сегодня на месте съёмочной площадки работает тематическая база отдыха «Кордон Кузьмича», где приятно провести время могут и поклонники фильма, и все желающие.
Побережье Ладожского озера
Сцены на воде снимали на просторах Ладожского озера. Его живописные пейзажи стали идеальным фоном для приключений героев и подчеркнули атмосферу настоящей русской природы. Именно здесь Михалыч, Кузьмич и компания уплывают на моторной лодке, стараясь спасти ящики с алкоголем от пограничного патруля.
Финский залив
Четверка главных героев фильма успела поплавать в прохладной воде Финского залива. Во время одной из сцен плот с актерами и съемочной группой перевернулся. Осветитель успел почти мгновенно среагировать, и только благодаря этому никто не пострадал. Он вовремя выдернул шнур оборудования, который находился под напряжением.
Интересные факты о съемках фильма «Особенности национальной рыбалки»
Съемки фильма сопровождались множеством любопытных и забавных моментов. Вот некоторые из них:
Сценарий вновь написал Александр Рогожкин, который стал и режиссером. Изначально он не хотел делать продолжение, но согласился, когда студия предоставила ему 35-мм пленку и звук Dolby.
Незадолго до съемок Рогожкин получил серьезную травму, проходил лечение в стационаре и носил корсет. Продюсеры уже хотели назначить другого режиссера, но он все же приехал на площадку и лично занялся съемками.
В съемках использовалась настоящая субмарина проекта 865 «Пиранья», предназначенная для действий в прибрежных зонах.
В фильме замаскирована контекстная реклама: герои обсуждают марки алкоголя и сигарет, а также покупку пельменей — это принесло дополнительное финансирование ленте.
Сцену под дождем в начале фильма удалось снять только с 50-й попытки. Сменили несколько коров, а Сергей Русскин чуть не простудился от многократных дублей.
В одной из сцен Сергей Русскин потерял кольцо, подаренное супругой — оно упало в воду. Актер нырнул и поймал кольцо ртом.
В фильме есть момент, когда генерал Иволгин читает газету «Калейдоскоп». Забавно, что еще до выхода «Рыбалки» актер снимался в рекламе этой газеты в образе своего героя.