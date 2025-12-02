Врачи НИИ имени Склифосовского показали актерам «Склифа» работу скорой помощи

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Актеры сериала «Склиф» увидели, как в реальности организована работа в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Врачи провели для них экскурсию по приемному отделению и показали, как распределяют пациентов по степеням тяжести, передает корреспондент ТАСС.
«Сериал “Склиф” снимался на основе флагманского центра НИИ скорой помощи имени Склифосовского, в котором мы сейчас находимся. Это новое здание, которое работает несколько лет — это новое пространство с новым оборудованием, которое позволяет сосредоточить всю неотложную помощь и диагностику в одном месте», — рассказал журналистам директор института Сергей Петриков.
Во время осмотра актерам продемонстрировали отапливаемый бокс, куда поступают машины скорой помощи, и объяснили систему цветовой маркировки — от зеленой и желтой зон для более легких случаев до красной, предназначенной для самых тяжелых пациентов.
«Этот корпус в сутки принимает по 250 человек с возможностью расширения до 900», — отметил заместитель главного врача института Александр Кондрашкин.
Актриса Анастасия Дворянская рассказала, что ее героиня — практикантка, устраивающаяся санитаром, поэтому от нее при создании образа требовалось не так много профессиональных знаний. «Опыт со “Склифом” был сложным, но очень интересным», — сказала она.
Актеры отметили, что знакомство с реальной практикой экстренной медицины помогает им точнее воссоздавать профессиональную среду в кадре и говорить «на языке врачей». Врачи института добавили, что корректное использование медицинской терминологии, включая профессиональный сленг, позволяет артистам достовернее передавать атмосферу работы экстренных служб.