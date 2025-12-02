Звезда «Дневников вампира» объявила о первой беременности

В фильмографии Грэм более 50 работ. Она принимала участие в проектах «О. С. — Одинокие сердца», «Новая Жанна Д`Арк», «C.S.I. Место преступления», «Малкольм в центре внимания», «Ловушка для родителей», «Папе снова 17», «Ханна Монтана».