Звезда «Дневников вампира» объявила о первой беременности

Актриса Кэт Грэхэм сообщила в Instagram о беременности.
Знаменитость опубликовала совместные фото с мужем Брайантом Вудом. На снимках актриса продемонстрировала округлившийся живот. Она подписала публикацию: «У нас будет ребенок».
В комментариях звезду поздравили поклонники, друзья и коллеги. В их числе Кэндис Кинг, Никки Рид, Пэрис Хилтон.
Артистка вышла замуж за Вуда в октябре 2025 года. Актриса наиболее известна известна по роли Бонни Беннет из сериала «Дневники вампира».
В фильмографии Грэм более 50 работ. Она принимала участие в проектах «О. С. — Одинокие сердца», «Новая Жанна Д`Арк», «C.S.I. Место преступления», «Малкольм в центре внимания», «Ловушка для родителей», «Папе снова 17», «Ханна Монтана».