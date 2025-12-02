Ричмонд
Звезда «Дневников вампира» объявила о первой беременности

Актриса Кэт Грэхэм впервые станет матерью

Актриса Кэт Грэхэм сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о беременности. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Кэт Грэхэм объявила о беременности / фото: соцсети
Кэт Грэхэм объявила о беременности / фото: соцсети

Знаменитость опубликовала совместные фото с мужем Брайантом Вудом. На снимках актриса продемонстрировала округлившийся живот. Она подписала публикацию: «У нас будет ребенок».

В комментариях звезду поздравили поклонники, друзья и коллеги. В их числе Кэндис Кинг, Никки Рид, Пэрис Хилтон.

Артистка вышла замуж за Вуда в октябре 2025 года. Актриса наиболее известна известна по роли Бонни Беннет из сериала «Дневники вампира».

В фильмографии Грэм более 50 работ. Она принимала участие в проектах «О. С. — Одинокие сердца», «Новая Жанна Д`Арк», «C.S.I. Место преступления», «Малкольм в центре внимания», «Ловушка для родителей», «Папе снова 17», «Ханна Монтана».