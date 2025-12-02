Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Валерия Гай Германика высказалась об отмене Ларисы Долиной

Режиссер Гай Германика заявила, что неприкасаемость звезды больше не работает
Валерия Гай Германика
Валерия Гай Германика

Режиссер Валерия Гай Германика заявила в Telegram-канале, что отмена народной артистки России Ларисы Долиной показала окончание эпохи «вседозволенности советских звезд».

По словам знаменитости, в СССР артисты считали зрителей бесконечным ресурсом и были уверены, что им все простят за прошлые заслуги. Режиссер заявила, что сейчас неприкасаемость звезды больше не работает.

«В старой системе артист был над толпой. И вдруг выяснилось: ответственность догоняет каждого, даже тех, кто привык жить в режиме “я всегда права по умолчанию”. Мир держал их на руках слишком долго, и руки устали», — отметила кинематографистка.

Звезда подчеркнула, что сейчас наступила пора, когда личность важнее статуса, а культура «требует взросления».

«Сейчас время тех, кто умеет меняться. Кто снимает корону и остается человеком. Остальные будут звучать как прошлый век, который пришел просить продлить ему пропуск в сегодняшний день», — заявила режиссер.

Ранее сообщалось, что Долину могут вырезать из новогоднего фильма.