Звезда «А зори здесь тихие» появилась на публике с сыном

Звезда ремейка «А зори здесь тихие» Агния Кузнецова появилась на публике с сыном. Актриса приехала с пятилетним Андроном в Большой Московский цирк на шоу братьев Запашных. Она поделилась в Instagram кадрами, снятыми перед представлением.
«Не могу. В восторге», — поделилась впечатлениями артистка.
Знаменитость родила первенца от танцовщика Максима Петрова, за которого вышла замуж в 2015 году. Звезда признавалась в интервью, что хотела назвать сына Андреем в честь врача, который проводил эпидуральную анестезию — настолько она была ему благодарна.
Однако супругу знаменитости не понравился такой вариант, поскольку хореограф хотел дать ребенку оригинальное имя. По словам Кузнецовой, она долгое время стояла на своем, но в итоге пошла на компромисс — мальчика назвали Андроном.