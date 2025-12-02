Звезда «А зори здесь тихие» появилась на публике с сыном

Знаменитость родила первенца от танцовщика Максима Петрова, за которого вышла замуж в 2015 году. Звезда признавалась в интервью, что хотела назвать сына Андреем в честь врача, который проводил эпидуральную анестезию — настолько она была ему благодарна.