Путин подписал указ о передаче «Ленфильма» в собственность Санкт-Петербурга

Путин подписал указ о передаче Санкт-Петербургу 100 процентов акций «Ленфильма»
Ленфильм
ЛенфильмИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче киностудии «Ленфильм» в собственность Санкт-Петербурга, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«В целях развития кинопроизводства в Российской Федерации постановляю: 1. Принять предложение правительства РФ и правительства Санкт-Петербурга о передаче в собственность Санкт-Петербурга находящихся в федеральной собственности 100 процентов акций акционерного общества “Киностудия “Ленфильм”” (Санкт-Петербург)», — говорится в документе.

Правительству РФ поручено в шестимесячный срок обеспечить передачу акций.

Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 2 декабря.