В волшебную новогоднюю ночь 1998 года Бильге и Джан встретились в детской больнице и подружились. Однако затем судьбы героев разошлись. Дети выросли и пошли каждый своим путем. Бильге посвятила себя юриспруденции и стала успешным адвокатом, а Джан увлекся историей и археологией и даже совершил важное открытие. Но детские мечты и желания не исчезли. Спустя десятилетия его величество случай вновь свел героев. Теперь им предстоит понять, смогут ли они разобраться в своих чувствах и обрести счастье.
В статье расскажем, как и где снимали фильм «Два мира, одно желание».
Особенности съемочного процесса
Российская премьера фильма «Два мира, одно желание» состоялась 27 ноября 2025 года, мировая чуть раньше — 25 ноября. Режиссер мелодрамы — Кетджхе («Клюквенный щербет»). Главные роли исполнили Ханде Эрчел (Бильге) и Метин Акдюльгер (Джан). Рассмотрим несколько интересных особенностей съемочного процесса.
История от Ханде Эрчел
Турецкая актриса Ханде Эрчел на пресс-конференции по поводу выхода фильма рассказала, что сама написала историю картины. Сценарий, в основу которого легла история, стал работой Эльчин Муслу. По словам Эрчел, ее впечатлила ностальгия по детству и старым воспоминаниям, которые она решила перенести на экран. Актриса отметила: «Воспоминания, люди, даже запах печенья навеяли на меня вдохновение на эту историю».
Реальная больница в кадре
Сцены из детства героев снимали в настоящей турецкой больнице — так, по замыслу режиссера, картина стала максимально аутентичной. Съемочная группа внимательно подбирала интерьеры и локации. Актеры после съемок отметили, что больничные палаты сделали их детские образы еще более глубокими.
Археологическая находка во время съемок
Во время съемок в археологическом лагере Метин Акдюльгер случайно нашел настоящий древний черепок. Режиссер решил включить находку в кадр. Этот черепок стал «талисманом» фильма и приобрел особое значение для команды и актеров.
В фильме сыграл пес главного героя
В фильме появился пес главного героя — шоколадный бордер-колли. Питомцу отведена важная роль: он помогал людям в ответственные моменты. В одной из сцен у собаки даже появилось три головы, как у легендарного цербера из истории об Одиссее.
Где снимали фильм «Два мира, одно желание»
Съемочная группа фильма «Два мира, одно желание» работала в период с весны до лета 2025 года в разных уголках Турции. Каждая локация помогала показать жизнь героев, их эмоции. Пейзажи становились частью повествования и дополняли красивую историю любви.
Для городских сцен, где Бильге покоряет судебные залы, съемочная группа выбрала Стамбул. Фантастические ландшафты Каппадокии стали местом археологических раскопок Джана — здесь команда провела почти месяц. Романтические сцены снимали на Эгейском побережье.