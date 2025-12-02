В волшебную новогоднюю ночь 1998 года Бильге и Джан встретились в детской больнице и подружились. Однако затем судьбы героев разошлись. Дети выросли и пошли каждый своим путем. Бильге посвятила себя юриспруденции и стала успешным адвокатом, а Джан увлекся историей и археологией и даже совершил важное открытие. Но детские мечты и желания не исчезли. Спустя десятилетия его величество случай вновь свел героев. Теперь им предстоит понять, смогут ли они разобраться в своих чувствах и обрести счастье.