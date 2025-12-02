Ричмонд
Как снимали фильм «Два мира, одно желание» (2025) — закулисье красивой турецкой истории

«Два мира, одно желание» — турецкая мелодрама о том, как чувства остаются сильными даже после многих лет разлуки. Рассказываем, как снимали фильм и в каких турецких локациях работала съемочная группа
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Два мира, одно желание
Кадр из фильма «Два мира, одно желание»

В волшебную новогоднюю ночь 1998 года Бильге и Джан встретились в детской больнице и подружились. Однако затем судьбы героев разошлись. Дети выросли и пошли каждый своим путем. Бильге посвятила себя юриспруденции и стала успешным адвокатом, а Джан увлекся историей и археологией и даже совершил важное открытие. Но детские мечты и желания не исчезли. Спустя десятилетия его величество случай вновь свел героев. Теперь им предстоит понять, смогут ли они разобраться в своих чувствах и обрести счастье. 

В статье расскажем, как и где снимали фильм «Два мира, одно желание».

Особенности съемочного процесса

Российская премьера фильма «Два мира, одно желание» состоялась 27 ноября 2025 года, мировая чуть раньше — 25 ноября. Режиссер мелодрамы — Кетджхе («Клюквенный щербет»). Главные роли исполнили Ханде Эрчел (Бильге) и Метин Акдюльгер (Джан). Рассмотрим несколько интересных особенностей съемочного процесса. 

История от Ханде Эрчел

Ханде Эрчел в фильме Два мира, одно желание
Ханде Эрчел в фильме «Два мира, одно желание»

Турецкая актриса Ханде Эрчел на пресс-конференции по поводу выхода фильма рассказала, что сама написала историю картины. Сценарий, в основу которого легла история, стал работой Эльчин Муслу. По словам Эрчел, ее впечатлила ностальгия по детству и старым воспоминаниям, которые она решила перенести на экран. Актриса отметила: «Воспоминания, люди, даже запах печенья навеяли на меня вдохновение на эту историю».

Реальная больница в кадре

Сцены из детства героев снимали в настоящей турецкой больнице — так, по замыслу режиссера, картина стала максимально аутентичной. Съемочная группа внимательно подбирала интерьеры и локации. Актеры после съемок отметили, что больничные палаты сделали их детские образы еще более глубокими.

Кадр из фильма Два мира, одно желание
Кадр из фильма «Два мира, одно желание»

Археологическая находка во время съемок

Во время съемок в археологическом лагере Метин Акдюльгер случайно нашел настоящий древний черепок. Режиссер решил включить находку в кадр. Этот черепок стал «талисманом» фильма и приобрел особое значение для команды и актеров.

В фильме сыграл пес главного героя

Кадр со съемок фильма Два мира, одно желание
Кадр со съемок фильма «Два мира, одно желание»

В фильме появился пес главного героя — шоколадный бордер-колли. Питомцу отведена важная роль: он помогал людям в ответственные моменты. В одной из сцен у собаки даже появилось три головы, как у легендарного цербера из истории об Одиссее.

Где снимали фильм «Два мира, одно желание»

Кадр из фильма Два мира, одно желание
Кадр из фильма «Два мира, одно желание»

Съемочная группа фильма «Два мира, одно желание» работала в период с весны до лета 2025 года в разных уголках Турции. Каждая локация помогала показать жизнь героев, их эмоции. Пейзажи становились частью повествования и дополняли красивую историю любви.

Для городских сцен, где Бильге покоряет судебные залы, съемочная группа выбрала Стамбул. Фантастические ландшафты Каппадокии стали местом археологических раскопок Джана — здесь команда провела почти месяц. Романтические сцены снимали на Эгейском побережье. 