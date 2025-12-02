Хидео Кодзима озвучил персонажа мультфильма «Зверополис 2»

Как рассказал сам Кодзима, персональное приглашение от режиссера Джареда Буша стало для него большой честью, особенно учитывая его любовь к оригинальному фильму. Разработчик, обычно руководящий актерами в своих проектах, отметил, что получил ценный опыт, обратив внимание на тонкости озвучки, такие как контроль за посторонними шумами во время записи.