Звезда «Академии вампиров» рассказала, как ей сделали предложение

Жених Зои Дойч, Джимми Татро, пытался сделать предложение руки и сердца неожиданно, но, по словам актрисы, она «предвидела это».
Появившись недавно в шоу The Tonight Show, 31-летняя звезда фильма «Академия вампиров» рассказала ведущему Джимми Фэллону, как узнала, что ее 33-летний возлюбленный собирается позвать ее замуж. Хотя Дойч и назвала предложение Татро «романтичным» и «идеальным», она подчеркнула, что это не стало для нее сюрпризом.
«Наверное, мне не стоит этого говорить, но я это предвидела. Я немного чувствовала это, — заявила Зои. — Мы были в отпуске на Корсике, и я тщательно спланировала поездку — я подрабатываю турагентом. (Смеется.) Мы приехали туда, и он попытался как ни в чем не бывало сказать: “Эй, я уже запланировал ужин на понедельник”. А я ответила: “Я тоже. Уверена, ты видел это в Google Doc”». Дойч решила вести себя вежливо и согласилась провести вечер так, как предложил ее молодой человек, но именно в тот момент она что-то заподозрила.
«Он догадывался, что я знаю. Он сразу же написал моей лучшей подруге: “Она не задала ни единого вопроса. Она не спросила, какой ресторан, какая там еда, откуда ей известно, что это хороший ресторан”», — вспомнила Зои.
Однако Джимми все же окончательно потерял бдительность и на следующий вечер, когда Дойч надела белое платье во время примерки вещей, сказал что-то вроде: «Мне очень нравится! Может, ты наденешь его в понедельник на ужин?». После этого актриса была уверена в том, что получит предложение руки и сердца, на все 100%.