Звезда «Академии вампиров» рассказала, как ей сделали предложение

«Наверное, мне не стоит этого говорить, но я это предвидела. Я немного чувствовала это, — заявила Зои. — Мы были в отпуске на Корсике, и я тщательно спланировала поездку — я подрабатываю турагентом. (Смеется.) Мы приехали туда, и он попытался как ни в чем не бывало сказать: “Эй, я уже запланировал ужин на понедельник”. А я ответила: “Я тоже. Уверена, ты видел это в Google Doc”». Дойч решила вести себя вежливо и согласилась провести вечер так, как предложил ее молодой человек, но именно в тот момент она что-то заподозрила.