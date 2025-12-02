Ричмонд
Скарлетт Йоханссон вспомнила нелепое первое свидание с будущим мужем

Актриса сбежала с первого свидания
Скарлетт Йоханссон и Колин Жост
Скарлетт Йоханссон и Колин ЖостИсточник: Legion-Media.ru

Скарлетт Йоханссон рассказала, почему ее будущий муж Коллин Жост был раздосадован после их первого свидания.

«Честно говоря, раньше, до Колина, меня никто никогда особо никуда не приглашал», — призналась актриса в новом выпуске шоу Today with Jenna & Friends.

«Я была закоренелой “моногамисткой”, и мне никогда не говорили традиционного: “Эй, не хочешь как-нибудь поужинать?”», — поразила всех Скарлетт. Йоханссон рассказала, что Жост пригласил ее на свидание в 2017 году.

«Мы пошли в итальянский ресторан в Ист-Виллидж. Это был чудесный вечер. Мы поужинали где-то в восемь вечера, а потом он такой: “Я встречаюсь с друзьями, пойдем с нами, выпьем”. А я не знала, что ответить, поскольку не имела опыта. Поэтому подумала: “Мне пора идти. Мне нужно срочно уйти!”», — вспомнила Скарлетт, которая буквально сбежала с первого свидания.

Такое решение привело в замешательство даже экономку, работавшую у Йоханссон. Актриса рассказала, что пришла домой примерно в девять часов вечера, и та удивленно спросила: «Почему ты вернулась? Еще же так рано!». Скарлетт призналась, что в тот вечер была в смятении и не понимала, правильно ли она поступила.

Ранее внешний вид Скарлетт Йоханссон на публике вызвал споры в сети.