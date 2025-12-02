Милли Бобби Браун сменила имя через год после свадьбы с Джейком Бонджови

21-летняя Милли Бобби Браун вышла замуж за Джейка Бонджови в мае 2024 года, а теперь сообщила, что сменила свое полное имя, взяв фамилию мужа. В новом интервью актриса ответила на вопрос своего коллеги по сериалу «Очень странные дела» и лучшего друга Ноа Шнаппа, каково теперь ее полное имя.