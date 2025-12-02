Ричмонд
Милли Бобби Браун сменила имя через год после свадьбы с Джейком Бонджови

Актриса сменила свое полное имя, взяв фамилию мужа
Милли Бобби Браун и Джек Бон Джови
Милли Бобби Браун и Джек Бон Джови

21-летняя Милли Бобби Браун вышла замуж за Джейка Бонджови в мае 2024 года, а теперь сообщила, что сменила свое полное имя, взяв фамилию мужа. В новом интервью актриса ответила на вопрос своего коллеги по сериалу «Очень странные дела» и лучшего друга Ноа Шнаппа, каково теперь ее полное имя.

Сначала Шнапп предположил — Милли Бонни Браун, но актриса отметила, что после свадьбы все изменилось. Тогда Ноа выдвинул другую версию — Милли Бонни Браун Бонджови. Но и она оказалась неверной. «Милли Бонни Бобби Бонджови Браун?» — не сдавался актер. «Просто Милли Бонни Бонджови», — наконец призналась актриса и пошутила, что теперь ее можно называть «Милли Бон Бон».

Ранее в этом году артистка признавалась, что, хотя она всегда выступала под именем Милли Бобби Браун, это не ее настоящее имя. На самом деле она Бонни, а не Бобби.

«Я никогда никому этого не говорила», — удивила всех она. Милли решила взять себе имя Милли Бобби Браун, по ее словам, «просто ради смеха».