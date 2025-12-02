Ричмонд
Отношения Дженнифер Энистон и Джима Кертиса становятся крепче с каждым днем

Пара вновь была замечена в Нью-Йорке в субботу
Дженнифер Энистон и Джим Кертис, фото: соцсети
Дженнифер Энистон и Джим Кертис, фото: соцсети

Отношения Дженнифер Энистон и ее бойфренда Джима Кертиса становятся только крепче. 56-летняя звезда «Утреннего шоу» провела День благодарения вместе с возлюбленным.

«С ними была привычная компания друзей. Они всегда собираются вместе, готовят, играют в игры и отлично проводят время», — поделился источник, близкий к звезде.

«Джим отлично вписывается в ее компанию. Все в ее жизни сложилось, и она этому очень рада», — добавил инсайдер. Энистон, которая официально подтвердила отношения с гипнотерапевтом в начале ноября, чувствует себя уверенно и комфортно рядом с ним.

«Она не боится показывать людям, что их отношения по-настоящему серьезные. Она знает, что люди всегда переживали за нее, и теперь, когда она счастлива, она искренне хочет поделиться этим со всеми», — подчеркнул источник.

Пара вновь была замечена в Нью-Йорке в субботу. На фотографиях Дженнифер и Джим запечатлены на выходе из популярного в Вест-Виллидж кафе Cluny после совместного завтрака. Очевидцы подтвердили, что Энистон и Кертис выглядели очень счастливыми.

Ранее Брэд Питт сделал неожиданное признание о браке с Дженнифер Энистон.