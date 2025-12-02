Роль Уилла Байерса в «Очень странных делах» сначала казалась второстепенной, но уже со второго сезона персонаж стал одной из ключевых фигур сюжета. До сериала Шнапп успел заявить о себе: он озвучил Чарли Брауна в полнометражном мультфильме «Снупи и мелочь пузатая в кино» и сыграл в драме Стивена Спилберга «Шпионский мост». После успеха шоу актер появился в фильмах «Запретная кухня» и «В ожидании Ани», где получил больше экранного времени и возможность проявить себя в разных жанрах.