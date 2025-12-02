Инди-хоррор с отсылками к Стивену Спилбергу и триллерной атмосферой восьмидесятых неожиданно стал культурным кодом целого поколения. «Очень странные дела» перезапустили карьеру забытых звезд, подарили миру новых кумиров и мгновенно превратились в один из главных проектов Netflix. Рассказываем, для кого участие в сериале стало судьбоносным.
Финн Вулфхард: от школьника к востребованному актеру и музыканту
Появление в роли Майка Уилера дало юному канадцу профессиональный старт, который редко выпадает подросткам. Уже спустя год после выхода первого сезона Вулфхард оказался в одном кадре с Биллом Скарсгардом в хорроре «Оно», а затем снялся в его сиквеле. Он получил роли в «Охотниках за привидениями: Наследники», а позже — в продолжении 2024 года.
Кроме актерской работы, Финн развивает музыкальную карьеру: сначала с коллективом Calpurnia, затем с The Aubreys. Сериал закрепил за ним репутацию талантливого универсала, которому доверяют крупные студии.
Милли Бобби Браун: взросление под вспышками камер
Исполнительница роли Одиннадцать стала главным открытием проекта. Почти сразу она получила номинацию на «Эмми», контракты с ведущими брендами, а позже — крупные роли в фильмах Legendary про Годзиллу и франшизе «Энола Холмс». К 20 годам Милли стала одной из самых высокооплачиваемых молодых звезд в мире, запустила свой бьюти-бренд Florence by Mills и вошла в списки Forbes.
В 2024 году она вышла замуж за Джейка Бонджови, с которым встречалась несколько лет, однако о детях или усыновлении актриса публично не сообщала. «Очень странные дела» не просто сделали ее известной — они превратили молодую актрису в медиаперсону с огромным влиянием и устойчивой карьерой.
Ноа Шнапп: от детской роли к собственному бизнесу
Роль Уилла Байерса в «Очень странных делах» сначала казалась второстепенной, но уже со второго сезона персонаж стал одной из ключевых фигур сюжета. До сериала Шнапп успел заявить о себе: он озвучил Чарли Брауна в полнометражном мультфильме «Снупи и мелочь пузатая в кино» и сыграл в драме Стивена Спилберга «Шпионский мост». После успеха шоу актер появился в фильмах «Запретная кухня» и «В ожидании Ани», где получил больше экранного времени и возможность проявить себя в разных жанрах.
Помимо актерской карьеры, Шнапп активно развивает свой бренд TBH — линейку шоколадно-ореховой пасты и снеков без пальмового масла и с упором на экологичность. Он остается заметной фигурой в соцсетях и одним из популярных инфлюенсеров поколения Z, совмещая работу в индустрии с предпринимательством.
Гейтен Матараццо: карьерный прорыв и социальная миссия
Исполнитель роли Дастина выделяется харизмой и комедийным талантом среди остального каста. После премьеры сериала он продолжил играть на Бродвее. Его участие в сериале помогло привлечь внимание к дисплазии ключиц — редкому заболеванию, с которым живет Матараццо. Актер стал амбассадором нескольких фондов и регулярно поднимает тему в интервью, что делает его одной из самых важных публичных фигур проекта с точки зрения социальной роли.
Сэди Синк: прорыв, после которого ее заметили режиссеры
Появление в образе Макс с третьего сезона стало для Синк поворотным моментом. Ее эмоциональные сцены в четвертом сезоне, особенно эпизод под Running Up That Hill, сделали актрису одной из главных звезд молодой волны. После этого Сэди получила роль в фильме Даррена Аронофски «Кит», где сыграла вместе с Бренданом Фрейзером, а также предложения от модных домов и участие в крупных рекламных кампаниях. Благодаря сериалу она закрепилась как драматическая актриса, а не просто подростковая звезда.
Вайнона Райдер: возвращение культовой звезды нулевых
К моменту премьеры Райдер уже имела легендарный статус, но ее карьера переживала непростой период. «Очень странные дела» стали для нее настоящим ренессансом. Роль Джойс Байерс позволила актрисе вновь попасть в центр внимания голливудской прессы и получить новые проекты. Возврат Вайноны в большую игру стал одним из самых громких эффектов сериала.
Джо Кири: из «типичного красавчика» в музыканта с узнаваемым стилем
Актер Джо Кири изначально получил небольшую роль Стива Харрингтона, но благодаря популярности персонажа вошел в основной состав сериала. После выхода первых сезонов актер подписал контракты с модными брендами, начал успешную музыкальную карьеру под псевдонимом Djo и выпустил несколько альбомов. Его трек End of Beginning стал хитом TikTok.