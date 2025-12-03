Интервью с Елизаветой Боярской: о выгорании, новой энергии и ролях чаровниц

Расскажите о своей героине в сериале «Тоннель» (с 5 декабря – на Kion).
Елизавета Боярская: Я играю Светлану Суворову, таможенницу — правильную, порядочную, бесконечно уверенную в своей правоте, очень дотошную и честную до такой степени, что ее даже на работе ненавидят, насколько она ко всему придирается.
Но потом происходят определенные события, и на кону оказывается судьба ее семьи. Светлане приходится пройти серьезный путь, немножко посчитаться со своей совестью и подумать о том, чего она на самом деле хочет от жизни, и кто она есть — действительно ли прекрасная порядочная женщина, или может быть в ней есть те качества, которые она долго-долго в себе давила. В общем, узнавание самой себя происходит в течение всей этой истории.
В сериале «Тоннель» ваша героиня преступает закон ради мужа. А на что вы готовы пойти ради семьи?
Мне кажется, я так же, как и Светлана, ради своей семьи, ради детей готова на очень многое. Надеюсь, никогда не придется применять свои навыки и считаться со своей совестью, но в целом кажется, что ради семьи можно пойти на многое.
Вы признавались, что сделали перерыв в карьере из-за профессионального выгорания. Помогло?
Да, я года полтора не снималась, поднакопила энергии, сил, внутреннего ресурса. И как раз в прошлом году случились съемки «Царя ночи» с Дмитрием Месхиевым, а чуть позже я с радостью вступила в съемочный период сериала «Тоннель», который тоже был очень насыщенный. Поверьте, если бы я была в том состоянии выгорания, я бы его не сдюжила.
Проект был очень сложный, четыре-пять месяцев напряженной работы. Удалось справится именно потому, что я была наполнена и радостна оттого, что встретилась с этим режиссером и с этим материалом.
Вы часто снимаетесь в исторических сериалах. Какой период в истории вам нравится больше всего?
Это не принципиально, я действительно очень люблю сниматься в исторических сериалах. Не то чтобы это моя личная инициатива, так складывается. Наверное, самый противоречивый и сложный период в нашей истории — конец XIX — начало XX века, гражданская война, революция.
С одной стороны, странно говорить, что это самые интересные роли, потому что когда речь идет о таких искалеченных судьбах, наверное, это неправильный термин. Тем не менее, говоря о героинях, которые проживали свою жизнь именно в этот период, наверное, это самые сложные и интересные роли.
В «Царе ночи» у вас, кажется, именно такая роль? Расскажите о ней подробнее!
Мою героиню зовут Адель, она профессиональная мошенница, которая обманывает людей с помощью спиритических сеансов и так далее. Она вводит в заблуждение огромное количество народу, и самое главное, что к ней на приемы ходят очень высокопоставленные люди города. Через то, что она им нашептывает, она выполняет задачи людей, которые стоят выше нее.
Не то чтобы она представитель масонской ложи, но можно сказать и так. В общем, она чаровница, опасная и очень серьезная фигура в политической схеме.
Скоро также увидим вас в роли злой ведьмы в «Морозко». Почему раньше не снимались в сказках?
Мне кажется, сейчас все так активно набросились на сказки, вот и пришла моя очередь. Действительно очень классная роль, я играю ведьму. Очень интересный образ, замечательный сценарий, и я очень жду фильм, буду смотреть вместе с детьми.
Какие роли вам не предлагают, но очень хотелось бы сыграть?
Не знаю, я вообще очень придирчиво читаю сценарии и действительно для меня самое важное — путь героини, какой я ее встречаю в начале и с чем она выходит в конце. Иногда бывает не очень интересно, бывают повторы, может быть роль хорошая, а сам сценарий не захватывает. Много разных аспектов, которые должны совпасть.
Не так давно со мной случился проект «110», это дебютный полный метр Ильи Михеева. Мне очень нравится работать с дебютантами и прикасаться к авторскому кино. Этого в моей жизни было не много и это всегда чистое творчество.