Интервью с Елизаветой Боярской: о выгорании, новой энергии и ролях чаровниц

Но потом происходят определенные события, и на кону оказывается судьба ее семьи. Светлане приходится пройти серьезный путь, немножко посчитаться со своей совестью и подумать о том, чего она на самом деле хочет от жизни, и кто она есть — действительно ли прекрасная порядочная женщина, или может быть в ней есть те качества, которые она долго-долго в себе давила. В общем, узнавание самой себя происходит в течение всей этой истории.