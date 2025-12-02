Ричмонд
Раскрыты подробности романа Зои Кравиц и Гарри Стайлса: «У них потрясающая химия»

People: актриса Зои Кравиц летала к Гарри Стайлсу в Рим несколько раз за год
Зои Кравиц и Гарри Стайлс
Зои Кравиц и Гарри СтайлсИсточник: Соцсети

Актриса Зои Кравиц несколько раз за год летала в Рим к своему возлюбленному, певцу Гарри Стайлсу. Об этом сообщает издание People со ссылкой на источник.

«В этом году Гарри проводил много времени в Риме. Зои присоединялась к нему несколько раз с конца лета. Они просто гуляют там, встречаются с друзьями и живут очень размеренной жизнью. У них отличная химия», — поделился инсайдер из окружения пары.

Источник добавил, что влюбленным удобно проводить время в Риме, потому что там их «практически не беспокоят».

В сентябре папарацци подловили знаменитостей на прогулке в Италии. Влюбленные держались за руки и общались. На одном из кадров исполнитель схватил девушку за ягодицы. На другом фото Зои Кравиц ответила ему тем же.

Интернет-пользователи не оценили поступок Стайлса.

«Эпоха приличия закончилась», «Какая отвратительная пара», — писали читатели Page Six.

Ранее Тейлор Свифт пожаловалась на питона Зои Кравиц, «уничтожившего» ее ванную.