Раскрыты подробности жизни Кита Урбана после развода с Николь Кидман: «Изолирован»

Певец Кит Урбан задумался о том, что развод с актрисой Николь Кидман мог быть ошибкой. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на инсайдера.
«Сейчас Кит живет в одиночестве — он измотан, изолирован и смотрит в будущее, которое никогда не мог себе представить. Он также потерял свою лучшую подругу Николь, которая была его самой большой поддержкой в жизни, и он задается вопросом, не совершил ли он огромную ошибку», — сообщил источник.
Инсайдер также рассказал, что сейчас у Кита Урбана большие расходы. Помимо счетов за услуги адвокатов, ему также нужно оплачивать обучение в частной школе дочери Сандей Роуз и Фейт Маргарет.
Ранее Николь Кидман честно рассказала, как переживает развод.