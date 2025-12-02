Ричмонд
Раскрыты подробности жизни Кита Урбана после развода с Николь Кидман: «Изолирован»

Экс-муж актрисы задумался, что развод с ней мог быть ошибкой
Николь Кидман с мужем Китом Урбаном
Николь Кидман с мужем Китом УрбаномИсточник: Rex / Fotodom.ru

Певец Кит Урбан задумался о том, что развод с актрисой Николь Кидман мог быть ошибкой. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на инсайдера.

«Сейчас Кит живет в одиночестве — он измотан, изолирован и смотрит в будущее, которое никогда не мог себе представить. Он также потерял свою лучшую подругу Николь, которая была его самой большой поддержкой в ​​жизни, и он задается вопросом, не совершил ли он огромную ошибку», — сообщил источник.

Инсайдер также рассказал, что сейчас у Кита Урбана большие расходы. Помимо счетов за услуги адвокатов, ему также нужно оплачивать обучение в частной школе дочери Сандей Роуз и Фейт Маргарет.

Ранее Николь Кидман честно рассказала, как переживает развод.