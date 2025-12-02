Ричмонд
Алика Смехова впервые за долгое время приехала на светское мероприятие с сыном
Звезда сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» Алика Смехова впервые за долгое время посетила светское мероприятие со старшим сыном. Звезда приехала с 25-летним Артемом на открытие ГУМ-катка. Актриса поделилась кадрами с Красной площади в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Знаменитость состояла в отношениях с бизнесменом по имени Николай. Пара обвенчалась, и в 2000 году у них родился Артем. Супруги прожили вместе семь лет. Первенец актрисы в 2021 году окончил Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова и стал дипломированным специалистом в области международной экономики. Смехова рада, что сын не пошел по ее стопам.

В 2007 году артистка во второй раз стала матерью. Она признавалась в интервью, что отец Макара оставил ее, когда узнал о беременности, поэтому никаких контактов с мужчиной ни она, ни сын не поддерживают.

Ранее 18-летний сын Алики Смеховой восхитил ее поклонников.