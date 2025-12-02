Алика Смехова впервые за долгое время приехала на светское мероприятие с сыном

Знаменитость состояла в отношениях с бизнесменом по имени Николай. Пара обвенчалась, и в 2000 году у них родился Артем. Супруги прожили вместе семь лет. Первенец актрисы в 2021 году окончил Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова и стал дипломированным специалистом в области международной экономики. Смехова рада, что сын не пошел по ее стопам.