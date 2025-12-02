Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Агата Муцениеце стала мамой в третий раз

Агата Муцениеце и Петр Дранга стали родителями
Агата Муцениеце / фото: соцсети
Агата Муцениеце / фото: соцсети

Актриса Агата Муцениеце и музыкант Петр Дранга стали родителями. Как сообщает издание Super, на свет появилась их общая дочь.

Для 36-летней исполнительницы, известной по сериалам «Закрытая школа» и «Химкинские ведьмы», этот ребенок стал третьим. Для 41-летнего Петра Дранги — первым.

По информации источника, девочка родилась 1 декабря в московском роддоме Лапино, который часто выбирают российские звезды. Актриса пока не комментирует радостное событие.

Агата Муцениеце и Петр Дранга, фото: соцсети
Агата Муцениеце и Петр Дранга, фото: соцсети

Напомним, о беременности Агаты Муцениеце заговорили еще весной 2025-го, но тогда актриса не подтверждала слухи. Официально пара объявила о том, что ждет ребенка, в июне, когда скрывать положение стало невозможно. А в августе влюбленные сыграли роскошную свадьбу.

У Агаты Муцениеце уже есть двое детей от брака с Павлом Прилучным: 12-летний Тимофей и 9-летняя Мия.

Ранее беременная Агата Муцениеце в мехах пришла на концерт мужа.