Актриса Агата Муцениеце и музыкант Петр Дранга стали родителями. Как сообщает издание Super, на свет появилась их общая дочь.
Для 36-летней исполнительницы, известной по сериалам «Закрытая школа» и «Химкинские ведьмы», этот ребенок стал третьим. Для 41-летнего Петра Дранги — первым.
По информации источника, девочка родилась 1 декабря в московском роддоме Лапино, который часто выбирают российские звезды. Актриса пока не комментирует радостное событие.
Напомним, о беременности Агаты Муцениеце заговорили еще весной 2025-го, но тогда актриса не подтверждала слухи. Официально пара объявила о том, что ждет ребенка, в июне, когда скрывать положение стало невозможно. А в августе влюбленные сыграли роскошную свадьбу.
У Агаты Муцениеце уже есть двое детей от брака с Павлом Прилучным: 12-летний Тимофей и 9-летняя Мия.
Ранее беременная Агата Муцениеце в мехах пришла на концерт мужа.