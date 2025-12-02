Дженнифер Лоуренс вышла в свет в юбке с экстремальным разрезом

Знаменитость стала гостьей церемонии вручения премии Gotham Awards 2025, которая прошла 1 декабря в Нью-Йорке. 35-летняя актриса предпочла для закрытого светского мероприятия черный костюм Dior, состоящий из жакета и юбки с разрезом до бедра. Артистка дополнила образ золотыми серьгами, кольцами, анклетами и босоножками на каблуках. Знаменитость позировала перед фотографами с уложенными распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и нюдовой помадой.