В Петербурге продают фейковые билеты на встречу с Алисой Фрейндлих

Мошенники продают проходки на событие в обход кассы
Алиса Фрейндлих
Алиса ФрейндлихИсточник: Алексей Молчановский

В январе 2026 года в Театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге состоится мероприятие «Встреча с Алисой Фрейндлих». Официально старт продаж билетов запланирован на конец декабря, сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале учреждения. Однако мошенники уже продают проходки на событие в обход кассы, причем на несуществующие места.

«Мне рассказали о человеке, который продает билеты на творческий вечер Алисы Бруновны Фрейндлих. Я с ним связался. Он показал два билета, где были штрих-код, серия и номер. Рассказал, что купил их на закрытой предпродаже. Цена — 6 тыс. рублей за билет. Он продавал за 5 тыс. — чуть ниже номинала, потому что сам не может пойти», — рассказал «Известиям» создатель и автор Telegram-канала «Театральная Вешалка» Георгий Цицишвили.

В театре «Известиям» подтвердили, что в продаже билетов на мероприятие пока нет, а все, что неизвестные пытаются продать зрителям сейчас, назвали враньем.

Ранее правнуки Алисы Фрейндлих пришли в театр, где актриса прослужила 22 года.