Анджелина Джоли страдает из-за затянувшегося суда с Брэдом Питтом

«Чем дольше тянется это дело, тем больше тревоги и травм оно причиняет Анджелине, особенно учитывая, что ей есть что терять. Брэд и его адвокаты жаждут крови, она это знает, поэтому вполне реальная перспектива полного финансового краха не дает ей спать ночами. Она твердо намерена бороться всеми силами. Другого выбора нет, но это стоит целое состояние и истощает ее психически», — раскрыл источник.