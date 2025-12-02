Анджелина Джоли страдает из-за затянувшегося суда с Брэдом Питтом

Анджелина Джоли страдает из-за продолжающихся судебных разбирательств с бывшим супругом, Брэдом Питтом. Несмотря на то, что официальный развод состоялся в прошлом году после долгих восьми лет споров, конфликт вокруг винодельни «Шато Мираваль» во Франции не утихает по сей день.
Брэд Питт утверждает, что Анджелина Джоли нарушила соглашение, незаконно продав свою долю. По его версии, ранее они договаривались о том, что ни один из совладельцев не сможет продать свою часть без предварительного согласия другого.
Инсайдеры уверяют, что длительные судебные тяжбы стали для Анджелины серьезным источником стресса. Актриса не только опасается за свое финансовое будущее, но и испытывает эмоциональное истощение из-за постоянного давления со стороны судебных инстанций. Ситуация усугубляется тем, что разбирательства продолжаются уже длительное время, вызывая у нее тревогу и беспокойство.
«Чем дольше тянется это дело, тем больше тревоги и травм оно причиняет Анджелине, особенно учитывая, что ей есть что терять. Брэд и его адвокаты жаждут крови, она это знает, поэтому вполне реальная перспектива полного финансового краха не дает ей спать ночами. Она твердо намерена бороться всеми силами. Другого выбора нет, но это стоит целое состояние и истощает ее психически», — раскрыл источник.
Ранее экс-муж Анджелины Джоли рассказал об их браке спустя 22 года после развода.