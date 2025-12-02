Ричмонд
Дочь Пола Уокера трогательно почтила память отца в день годовщины его гибели

Девушка опубликовала архивные фотографии с отцом

Мидоу Уокер, дочь актера Пола Уокера, тяжело переживает утрату своего отца, который трагически погиб в автокатастрофе 30 ноября 2013 года. В этом году, в 12-ю годовщину его смерти, девушка опубликовала архивные фотографии, на которых они вместе отмечают ее день рождения.

Пол Уокер с дочерью Мидоу / фото: соцсети
Пол Уокер с дочерью Мидоу / фото: соцсети

Пол был одет в голубую футболку и желтую бейсболку, а Мидоу предстала в белой футболке и розовых штанах. На одном из архивных снимков актер преподнес дочери домашний торт, украшенный зажженными свечами. В своем эмоциональном посте Мидоу написала: «12 лет без тебя… Я буду любить тебя вечно».

Память Пола также почтил его близкий друг Вин Дизель, который опубликовал архивное фото с актером. «Двенадцать лет… Не проходит и дня… Скучаю по тебе. Вселенная продолжает посылать мне ангелов. Я знаю, что ты — часть этого… Вечное братство. Люблю тебя навсегда», — написал Дизель.