Дочь Пола Уокера трогательно почтила память отца в день годовщины его гибели

Мидоу Уокер, дочь актера Пола Уокера, тяжело переживает утрату своего отца, который трагически погиб в автокатастрофе 30 ноября 2013 года. В этом году, в 12-ю годовщину его смерти, девушка опубликовала архивные фотографии, на которых они вместе отмечают ее день рождения.