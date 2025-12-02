Юный «Гарри Поттер» рассказал о письме Дэниэла Рэдклиффа

11-летний шотландский актер Доминик Маклафлин, получивший роль Гарри Поттера в грядущем сериале от HBO, рассказал трогательную историю о письме от Дэниэла Рэдклиффа. Полученное послание юный артист воспринял с особой теплотой.
«Это было безумие. Отец похлопал меня по спине в поезде и просто дал мне это письмо. Я прочитал его, там была подпись: "Дэн Р.". Я сходил с ума, но мне нужно было сохранять спокойствие», — вспомнил Доминик в интервью Variety. Когда его спросили о ходе съемок, актер поделился: «Все идет просто потрясающе, очень хорошо. Я подружился со всеми, и мне очень приятно там находиться».
В своем письме Рэдклифф выразил надежду, что Доминик получит столько же удовольствия от этой роли, сколько испытывал он сам, когда играл Гарри Поттера.
«Я не хотел бы быть навязчивым призраком в жизни этих детей, но я просто хотел сказать ему: "Надеюсь, ты получишь даже больше удовольствия, чем получил я"», — написал в ноябре Дэниэл юному актеру.
