Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Юный «Гарри Поттер» рассказал о письме Дэниэла Рэдклиффа

Полученное послание юный артист воспринял с особой теплотой
Доминик Маклафлин
Доминик Маклафлин

11-летний шотландский актер Доминик Маклафлин, получивший роль Гарри Поттера в грядущем сериале от HBO, рассказал трогательную историю о письме от Дэниэла Рэдклиффа. Полученное послание юный артист воспринял с особой теплотой.

«Это было безумие. Отец похлопал меня по спине в поезде и просто дал мне это письмо. Я прочитал его, там была подпись: "Дэн Р.". Я сходил с ума, но мне нужно было сохранять спокойствие», — вспомнил Доминик в интервью Variety. Когда его спросили о ходе съемок, актер поделился: «Все идет просто потрясающе, очень хорошо. Я подружился со всеми, и мне очень приятно там находиться».

В своем письме Рэдклифф выразил надежду, что Доминик получит столько же удовольствия от этой роли, сколько испытывал он сам, когда играл Гарри Поттера.

«Я не хотел бы быть навязчивым призраком в жизни этих детей, но я просто хотел сказать ему: "Надеюсь, ты получишь даже больше удовольствия, чем получил я"», — написал в ноябре Дэниэл юному актеру.

Ранее Дэниэл Рэдклифф поделился шуткой о Гарри Поттере, которую считает смешной.