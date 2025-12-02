Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Риз Уизерспун написала роман о русском олигархе

Актриса стала соавтором книги, действие которой разворачивается на Рублевке
риз уизерспун
риз уизерспунИсточник: Legion-Media

Оскароносная актриса и продюсер Риз Уизерспун совершила громкий дебют в литературе. Ее первый роман «Уйти не прощаясь» (Gone Before Goodbye), написанный в соавторстве с королем триллеров Харланом Кобеном, возглавил список бестселлеров издания The New York Times.

Книга звезды «Блондинки в законе» и «Утреннего шоу» погружает читателя в мрачный и закрытый мир российских олигархов. Большая часть событий разворачиваются на Рублевке. Главная героиня, блестящий военный хирург Мэгги Маккейб, оказывается на грани профессионального и жизненного краха из-за роковой ошибки.

Ее спасательным кругом становится шокирующее предложение: восстановить репутацию и решить все финансовые проблемы в обмен на проведение пластической операции для любовницы могущественного русского клиента по имени Олег Рагоравич, готового заплатить миллионы. Этот выбор затягивает героиню в водоворот интриг, где на кону — человеческая жизнь, а каждая сделка ведет в тупик.

Риз Уизерспун в фильме «Блондинка в законе»
Риз Уизерспун в фильме «Блондинка в законе»

«У меня никогда раньше не было идеи для романа», — сообщила Уизерспун, — «Я всегда была актрисой, которая воплощает чужую задумку. И я подумала: может быть, пора сделать большой шаг и построить новый мир самой».

Многие книги Харлана Кобена экранизировались («Единожды солгав», «Незнакомка», «Приют»), но станет ли в ближайшее время роман «Уйти не прощаясь» фильмом или сериалом, пока неизвестно.

Ранее Риз Уизерспун призналась, что страдала от послеродовой депрессии.