Оскароносная актриса и продюсер Риз Уизерспун совершила громкий дебют в литературе. Ее первый роман «Уйти не прощаясь» (Gone Before Goodbye), написанный в соавторстве с королем триллеров Харланом Кобеном, возглавил список бестселлеров издания The New York Times.
Книга звезды «Блондинки в законе» и «Утреннего шоу» погружает читателя в мрачный и закрытый мир российских олигархов. Большая часть событий разворачиваются на Рублевке. Главная героиня, блестящий военный хирург Мэгги Маккейб, оказывается на грани профессионального и жизненного краха из-за роковой ошибки.
Ее спасательным кругом становится шокирующее предложение: восстановить репутацию и решить все финансовые проблемы в обмен на проведение пластической операции для любовницы могущественного русского клиента по имени Олег Рагоравич, готового заплатить миллионы. Этот выбор затягивает героиню в водоворот интриг, где на кону — человеческая жизнь, а каждая сделка ведет в тупик.
«У меня никогда раньше не было идеи для романа», — сообщила Уизерспун, — «Я всегда была актрисой, которая воплощает чужую задумку. И я подумала: может быть, пора сделать большой шаг и построить новый мир самой».
Многие книги Харлана Кобена экранизировались («Единожды солгав», «Незнакомка», «Приют»), но станет ли в ближайшее время роман «Уйти не прощаясь» фильмом или сериалом, пока неизвестно.
