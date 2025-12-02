Ее спасательным кругом становится шокирующее предложение: восстановить репутацию и решить все финансовые проблемы в обмен на проведение пластической операции для любовницы могущественного русского клиента по имени Олег Рагоравич, готового заплатить миллионы. Этот выбор затягивает героиню в водоворот интриг, где на кону — человеческая жизнь, а каждая сделка ведет в тупик.