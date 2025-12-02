Ричмонд
Боярская, Михалкова, Вдовиченков с Лядовой: звезды на открытии фестиваля «Зимний»

Звездные гости, подробности о конкурсе и детали церемонии — в репортаже Кино Mail
Анна Гоголь
Автор Кино Mail
Екатерина Вилкова, фото: пресс-служба
Екатерина Вилкова, фото: пресс-служба

В московском кинотеатре «Художественный» состоялась церемония открытия четвертого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний».

Анна Михалкова
Анна Михалкова
Владимир Вдовиченков и Елена Лядова
Владимир Вдовиченков и Елена Лядова
Елизавета Боярская
Елизавета Боярская
Людмила Артемьева
Людмила Артемьева

Ведущие и первые напутствия

Павел Артемьев
Павел Артемьев

Ведущей церемонии стала актриса Юлия Хлынина. Компанию ей составил музыкант, актер, режиссер Павел Артемьев, который совмещал обязанности соведущего с исполнением собственных песен, в чем ему помогали музыканты группы Artemiev.

Первыми с приветственным словом к гостям обратились генеральный директор фестиваля Максим Королев и программный директор Наталья Мокрицкая.

Наталья Мокрицкая и Максим Королев
Наталья Мокрицкая и Максим Королев

Максим Королев поблагодарил авторов и продюсеров, которые предоставили свои картины на фестиваль, и процитировал слова Юрия Быкова, ранее прозвучавшие на презентации программы: «Не переживайте, если вы ничего не получите, самое главное — что вы уже попали на этот фестиваль, вы уже победили!».

В свою очередь, Наталья Мокрицкая поделилась тем, что прошлый год был кризисный и в смысловом аспекте, и в идеологическом, и в производственном. «В этом году мы кризис прошли, мы снова взлетаем. Я горжусь нашей программой», — подытожила программный директор «Зимнего».

Юлия Хлынина
Юлия Хлынина
Марина Зудина
Марина Зудина

Какие фильмы вошли в программу «Зимнего»

В этом году в основной конкурс фестиваля «Зимний» вошли восемь картин. В их числе фэнтези-мелодрама Владимира Котта «Холодное сердце» с Машей Кошиной и Славой Копейкиным; сюрреалистическая комедия Евгения Лаврентьева «Свобода» с Артемом Ткаченко и Александром Горбатовым; научно-фантастическая драма «Мальчик и робот» Екатерины Задориной; драма «Цинга» Владимира Головнева с Никитой Ефремовым; остросюжетный триллер Анара Аббасова «Пастбища богов» с Антоном Филипенко и Данилой Якушевым; а также криминальная драма Артура Григорьева «Навар» с Илларионом Маровым и Елизаветой Базыкиной.

Елизавета Базыкина
Елизавета Базыкина
Маша Кошина и Владимир Котт
Маша Кошина и Владимир Котт

В конкурс вошла и драма «Кукла», которая стала режиссерским и сценарным дебютом актера Егора Бероева. Также в основной программе был заявлен фильм Анны Волконской «Социализация», однако за три дня до начала смотра он был заменен на драму Савелия Осадчего «Мальчик-птица», который ранее в этом году был представлен на фестивале «Короче».

Награды и жюри фестиваля «Зимний»

Иван Кудрявцев, Юлия Мишкинене, Александр Велединский, Екатерина Вилкова, Денис Власенко, Юрий Быков
Иван Кудрявцев, Юлия Мишкинене, Александр Велединский, Екатерина Вилкова, Денис Власенко, Юрий Быков

Представив режиссеров конкурсных картин, Юлия Хлынина напомнила, что на фестивале «Зимний» награды вручаются в категориях «Лучшее визуальное решение», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучший сценарий», «Лучшая режиссура» и «Лучший фильм».

«Но если основных призов окажется недостаточно, у жюри есть право сформулировать особое упоминание», — дополнил Артемьев.

Ирина Безрукова
Ирина Безрукова
Лиза Арзамасова
Лиза Арзамасова

В финале церемонии на сцену вышли члены жюри, которые в этом году будут оценивать фильмы конкурсной программы: режиссер Юрий Быков, журналист Иван Кудрявцев, артисты Екатерина Вилкова и Денис Власенко, продюсер Юлия Мишкинене, а также председатель жюри, режиссер Александр Велединский.

«Очень хорошо, что в конкурсе наряду с классиками — Володя Котт, ты же классик! — есть дебютанты. У всех равные шансы, это здорово», — подбодрил режиссеров-участников Велединский.

Ольга Сутулова
Ольга Сутулова
Святослав Рогожан
Святослав Рогожан
Лянка Грыу
Лянка Грыу

Завершилась церемония открытия внеконкурсным показом документального фильма «Разлогов» о выдающемся киноведе, культурологе и программном директоре Московского кинофестиваля Кирилле Разлогове. Режиссером картины стала его дочь Анастасия.

Где проходит фестиваль «Зимний»

Кинофестиваль «Зимний» продлится в Москве до 7 декабря. Конкурсные фильмы и картины из программы «Выбор программного директора» можно будет посмотреть в кинотеатре «Художественный». Там же пройдут деловая программа и первый кинорынок авторского кино. Показы других программ состоятся в кинотеатрах «Иллюзион» и «Ангара».

Вход на все сеансы и мероприятия фестиваля бесплатный, по предварительной регистрации.