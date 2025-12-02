В конкурс вошла и драма «Кукла», которая стала режиссерским и сценарным дебютом актера Егора Бероева. Также в основной программе был заявлен фильм Анны Волконской «Социализация», однако за три дня до начала смотра он был заменен на драму Савелия Осадчего «Мальчик-птица», который ранее в этом году был представлен на фестивале «Короче».