52-летняя Кейт Бекинсейл показала фигуру в бикини, восхитив поклонников

Пользователи соцсетей недавно заподозрили артистку в употреблении препарата «Оземпик», который стал популярным средством среди мировых звезд, однако предназначен для лечения сахарного диабета 2-го типа. Бекинсейл опровергала эти домыслы. Актриса отмечала, что начала резко терять вес из-за стресса. Звезда даже оказалась в больнице, где пролежала почти два месяца.