Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

52-летняя Кейт Бекинсейл показала фигуру в бикини, восхитив поклонников

Актриса Кейт Бекинсейл снялась в бикини
52-летняя Кейт Бекинсейл показала фигуру в бикини, восхитив поклонников
52-летняя Кейт Бекинсейл показала фигуру в бикини, восхитив поклонниковИсточник: www_gazeta_ru

Звезда фильма «Ван Хельсинг» Кейт Бекинсейл показала фигуру в купальнике. 52-летняя актриса позировала в белом бикини возле бассейна, дополнив образ прозрачной накидкой, и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Великолепная женщина», «Ты просто огонь», «Прекрасна, как всегда», «Такая красивая», «Шикарная», «Превосходна», «Богиня», «Боже, идеальная», «Фантастически выглядишь».

Пользователи соцсетей недавно заподозрили артистку в употреблении препарата «Оземпик», который стал популярным средством среди мировых звезд, однако предназначен для лечения сахарного диабета 2-го типа. Бекинсейл опровергала эти домыслы. Актриса отмечала, что начала резко терять вес из-за стресса. Звезда даже оказалась в больнице, где пролежала почти два месяца.

Ранее Кейт Бекинсейл засняли в «сапогах Леди Гаги».