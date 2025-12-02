52-летняя Кейт Бекинсейл показала фигуру в бикини, восхитив поклонников

Звезда фильма «Ван Хельсинг» Кейт Бекинсейл показала фигуру в купальнике. 52-летняя актриса позировала в белом бикини возле бассейна, дополнив образ прозрачной накидкой, и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Великолепная женщина», «Ты просто огонь», «Прекрасна, как всегда», «Такая красивая», «Шикарная», «Превосходна», «Богиня», «Боже, идеальная», «Фантастически выглядишь».
Пользователи соцсетей недавно заподозрили артистку в употреблении препарата «Оземпик», который стал популярным средством среди мировых звезд, однако предназначен для лечения сахарного диабета 2-го типа. Бекинсейл опровергала эти домыслы. Актриса отмечала, что начала резко терять вес из-за стресса. Звезда даже оказалась в больнице, где пролежала почти два месяца.
Ранее Кейт Бекинсейл засняли в «сапогах Леди Гаги».