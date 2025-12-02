Ричмонд
Лунгин заявил, что кино должно помогать осмыслению жизни

Российскому кинематографу не хватает фильмов, поднимающих актуальные вопросы, подчеркнул народный артист
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российскому кинематографу не хватает фильмов, поднимающих актуальные вопросы, — вместо этого кино сегодня только развлекает зрителя. Таким мнением в интервью ТАСС поделился народный артист России Павел Лунгин.

«Мне кажется, что у нас огромная нехватка фильмов о современной жизни. Мы не обдумываем современную жизнь. Знаете, ведь в чем функция кино — оно переживает эту жизнь, оно не только развлекает. Из кино выделили развлечения, как из булки выковыряли изюм, и вот насыпают нам горку изюма, но нельзя без хлеба одним изюмом питаться. И у нас, к сожалению, есть некоторое увлечение успехами», — считает собеседник агентства.

Говоря о тенденциях в мировой киноиндустрии, Лунгин отметил, что любовь к кино заменилась пиаром, рекламой и политическими тенденциями.

«Сейчас все превращается в события для тиктока, для интернета», — заключил режиссер.