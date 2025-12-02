Молодая возлюбленная Венсана Касселя выложила фото в бикини

Молодая девушка актера Венсана Касселя, Нара Баптиста, снялась в купальнике. Манекенщица опубликовала фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
29-летняя знаменитость позировала перед камерой в черном бикини на фоне спальни. Модель была запечатлена с распущенными волосами и без косметики.
На прошлой неделе звезда опубликовала в личном блоге фотографию, где стояла перед камерой в лифе с цветами и молочной юбке-миди. Манекенщица также надела массивные золотые серьги и браслет. Модель предстала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Знаменитость была запечатлена в спальне.
Ранее возлюбленная Венсана Касселя снялась в бикини с актером.