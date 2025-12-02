Звезда «Кухни» призналась, что четыре раза уменьшала грудь

Артистка говорила, что природа наградила ее пышными формами, которые при каждой беременности сильно увеличивались. И с таким размером знаменитости было физически тяжело. По словам Горбань, она легко восстанавливалась после каждой операции. Звезда подчеркивала, что ни разу не пожалела о пластике.