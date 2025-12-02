Звезда «Кухни» призналась, что четыре раза уменьшала грудь

Актриса Мария Горбань, сыгравшая в сериале «Кухня» жену Дмитрия Нагиева, призналась подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что неоднократно делала пластику груди. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Звезда четыре раза уменьшала ее размер.
«Грудь убирала 4 раза у крестного, пластического хирурга. Своя от природы была 70Е», — отметила она.
Артистка говорила, что природа наградила ее пышными формами, которые при каждой беременности сильно увеличивались. И с таким размером знаменитости было физически тяжело. По словам Горбань, она легко восстанавливалась после каждой операции. Звезда подчеркивала, что ни разу не пожалела о пластике.
Актриса недавно рассказала, что весит 53 килограмма при росте 172 сантиметра. Горбань не соблюдает диету, но старается правильно питаться и пить больше воды. А также звезда поддерживает фигуру с помощью занятий йогой и пилатесом.
Ранее Мария Горбань показала своего подросшего сына.