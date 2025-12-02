43-летняя Сиенна Миллер в прозрачном платье объявила о третьей беременности

В 2023 году звезда объявила, что станет матерью во второй раз. Папарацци успели сделать несколько кадров на пляже. Актриса позировала в бежевом крошечном бикини и не скрывала округлившегося живота. Волосы она распустила и отказалась от макияжа. В январе прошлого года стало известно, что модель родила дочку.