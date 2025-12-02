Ричмонд
43-летняя Сиенна Миллер в прозрачном платье объявила о третьей беременности

Актриса в прозрачном платье раскрыла третью беременность

Актриса Сиенна Миллер в «голом» платье объявила о беременности. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Сиенна Миллер
Сиенна МиллерИсточник: Legion-Media.ru

43-летняя знаменитость и ее 28-летний бойфренд Оли Грин посетили церемонию вручения премии Fashion Awards. На мероприятии актриса рассказала, что станет матерью в третий раз. Артистка продемонстрировала округлившийся живот, надев белое прозрачное макси-платье. Знаменитость дополнила образ пушистыми туфлями.

В 2023 году звезда объявила, что станет матерью во второй раз. Папарацци успели сделать несколько кадров на пляже. Актриса позировала в бежевом крошечном бикини и не скрывала округлившегося живота. Волосы она распустила и отказалась от макияжа. В январе прошлого года стало известно, что модель родила дочку.

У артистки также есть дочь Марлоу, которую она родила от артиста Тома Старриджема. Летом 2015 года звезды расстались.