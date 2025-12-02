Внешность 91-летней лауреатки премии «Оскар» вызвала споры в сети

Внешность 91-летней лауреатки кинопремии «Оскар» и пяти премий «Золотой глобус», американской актрисы Ширли МаКлейн вызвала споры в сети. Соответствующий материал приводит Daily Mail.
Папарацци сняли знаменитость во время похода в кафе Kristy’s Village в Малибу. Она предстала перед камерой в широкополой красной шляпе, синем лонгсливе, толстовке и серо-зеленых брюках. Также звезда надела солнцезащитные очки и золотистые серьги и подчеркнула губы коричневым карандашом.
Читатели издания высказались о кадрах в комментариях.
«Боже мой, стареть — это просто кошмар», «Больше похожа на столетнюю», «Возраст так жесток», «Мне кажется, она слишком много загорала за эти годы. Впрочем, могла бы сгладить многие недостатки лазером или химическими процедурами. Глубокая подтяжка лица тоже сотворила бы чудеса, омолодив ее», «Выглядит потрясающе», «Так приятно видеть, как легенда Голливуда стареет естественно», «Не пошла по пути пластики лица, молодец», — заявили юзеры.