Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Элизабет Херли поздравила подругу с днем рождения откровенным фото

Актриса поделилась совместным фото с именниницей в личном блоге
Элизабет Херли
Элизабет ХерлиИсточник: Legion-Media.ru

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли поздравила подругу с днем рождения откровенным фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

60-летняя знаменитость разместила пост в честь визажистки Санди Линтер. При этом на одном из кадров Херли позировала, сидя обнаженной на стуле, в то время как мастер делала ей макияж. На другом снимке звезда предстала в белом халате, продемонстрировав глубокое декольте.

«С днем рождения, моя подруга на всю жизнь, люблю тебя!» — указала в подписи артистка.

Ранее Элизабет Херли раскрыла секрет моложавой внешности.