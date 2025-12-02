Элизабет Херли поздравила подругу с днем рождения откровенным фото

60-летняя знаменитость разместила пост в честь визажистки Санди Линтер. При этом на одном из кадров Херли позировала, сидя обнаженной на стуле, в то время как мастер делала ей макияж. На другом снимке звезда предстала в белом халате, продемонстрировав глубокое декольте.