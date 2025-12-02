Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли поздравила подругу с днем рождения откровенным фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
60-летняя знаменитость разместила пост в честь визажистки Санди Линтер. При этом на одном из кадров Херли позировала, сидя обнаженной на стуле, в то время как мастер делала ей макияж. На другом снимке звезда предстала в белом халате, продемонстрировав глубокое декольте.
«С днем рождения, моя подруга на всю жизнь, люблю тебя!» — указала в подписи артистка.
