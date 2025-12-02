Финальная серия — это вихрь сюрреализма и катарсиса. Добравшись до цели — выставки красоты, — Банни сталкивается не с триумфом, а с финальным актом своего саморазрушения. Преследующий его грузовик-бетономешалка (метафора нарастающей вины и расплаты) настигает его. После аварии Банни попадает в лимб — странный музыкальный лаунж, где перед ним проходят все женщины, которым он причинил боль, включая призрак Либби. Его отчаянная попытка извиниться песней You Were Always on My Mind трогательна, но, как говорит ему Либби, «дело не в нем». Его не пускают на вечеринку — символ покоя и искупления. Он остается один, лицом к лицу с собственным демоническим двойником — Рогатым убийцей, который оказывается воплощением его мизогинии, нарциссизма и саморазрушительных инстинктов. Финал не оставляет сомнений: старая, токсичная версия Банни Манро должна умереть.