Звезда сериала «Сплетница» показала грудь в кожаном бюстгальтере

32-летняя звезда сериала «Сплетница» предстала на размещенном кадре в штанах, оформленных низкой посадкой и серебристыми пайетками. Кроме того, она показала на камеру грудь в кожаном бюстгальтере-бандо. При этом в качестве украшений Момсен надела ожерелье в виде цепи, тонкие цепи с подвесками, браслеты и массивные кольца.