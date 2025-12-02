18-летняя дочь Миллы Йовович опубликовала фото в прозрачной юбке

18-летняя наследница знаменитостей приняла участие в съемке для журнала Beyond Noise. Она позировала перед камерой в кружевном лонгсливе и прозрачной юбке, сквозь прозрачную ткань которой просвечивали трусы. При этом стилисты дополнили образ девушки широкополой шляпой и неряшливой прической.