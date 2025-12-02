Ричмонд
18-летняя дочь Миллы Йовович опубликовала фото в прозрачной юбке

18-летняя модель Эвер Андерсон приняла участие в откровенной съемке для журнала

Дочь американской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона Эвер Андерсон опубликовала фото в откровенном виде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Эвер Андерсон / фото: соцсети
Эвер Андерсон / фото: соцсети

18-летняя наследница знаменитостей приняла участие в съемке для журнала Beyond Noise. Она позировала перед камерой в кружевном лонгсливе и прозрачной юбке, сквозь прозрачную ткань которой просвечивали трусы. При этом стилисты дополнили образ девушки широкополой шляпой и неряшливой прической.

Кроме того, модель поделилась снимком в необычном платье. На размещенном кадре видно, что его объемный верх оформлен оборками, а низ пышной юбкой.

Ранее стало известно, что дочь Миллы Йовович снимется у Люка Бессона.