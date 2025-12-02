Елена Проклова допустила, что ее умерший при рождении сын может быть жив

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова заявила, что допускает возможность того, что ее новорожденный сын мог выжить. Об этом она рассказала в программе «Пусть говорят», опубликованной на сайте «Первого канала».
Во время передачи бывший супруг актрисы Андрей Тришин сообщил, что до сих пор сомневается в обстоятельствах произошедшего.
«Когда думаю об этом, рассуждаю… А вдруг он и жив? Первый раз в жизни произношу эти слова, хотя в голове они всегда были», — сказал он.
Проклова призналась, что удивлена тем, что Тришин решил впервые открыто говорить об этом. Она отметила, что сама тоже допускала подобные мысли.
«Особенно, когда читаю статьи и слышу разговоры, как подменяют детей, обманывают родителей. Главное, чтобы он рос в хорошей семье, если выжил», — добавила актриса.
Ранее Елена Проклова опровергла слухи о своей свадьбе.