Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Секретных материалов» стал злодеем: «Меня от него тошнит»

Актер Духовны порадовался возможности сыграть отрицательного персонажа
Дэвид Духовны
Дэвид ДуховныИсточник: Legion-Media.ru

Звезда сериала «Секретные материалы» Дэвид Духовны стал злодеем в новом сериале «Злой умысел». Возможности сыграть отрицательного персонажа Джейми Таннера он порадовался в беседе с People.

«Меня тошнит от него как человека, но нравится играть его как актеру, потому что это чуждо моему образу мышления. Это почти как играть монстра, и играть монстра забавно. Но он не считает себя монстром, и вы тоже не можете», — делится 65-летний Духовны.

По словам артиста, как актер он должен «полностью принять» такого высокомерного персонажа, как Таннер.

«Это парень, который, несмотря на то, что у него есть вся власть, уверенность и деньги, совершил ряд действий в прошлом, которые посылают отголоски и не дают ему покоя», — объяснил Духовны.

По сюжету, учитель Адам Хили хочет разрушить семью Таннеров, чтобы отомстить патриарху семьи — Джейми. Шестисерийное шоу вышло на Amazon 14 ноября.