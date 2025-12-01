Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Дюны» об алкоголизме: «Я не добился успеха, я просто выжил»

Страдавший от алкоголизма Джош Бролин рассказал о том, как справился с зависимостью
Джош Бролин
Джош БролинИсточник: Legion-Media.ru

Актер Джош Бролин не притрагивался к алкоголю уже 12 лет. Об этом он рассказал в беседе с изданием Independent.

Страдавший от алкоголизма Бролин рассказал, что достиг дна в 2013 год, когда однажды ночью звезда «Дюны» и «Орудий» получил ножевое ранение от незнакомца, требовавшего от артиста сигарет и денег.

Поворотный момент наступил, когда Бролин пьяным и после драки в придорожном кафе пришел попрощаться с 99-летней бабушкой. По словам Бролина, когда бабушка в последний раз улыбнулась ему, артист понял, что вредную привычку нужно бросить раз и навсегда.

Он прошел курс реабилитации и присоединился ко встречам «Анонимных алкоголиков».

«Я не должен был оказаться там, где оказался. И это не значит, что я добился успеха; а просто значит, что я выжил», — говорит он.