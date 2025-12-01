Ким Кардашьян шокирована результатами обследования головного мозга

Во время съемок нового выпуска реалити-шоу «Кардашьян» Ким Кардашьян прошла обследование мозга, результаты которого ее сильно удивили. Врач сообщил звезде о пониженной активности в лобной доле головного мозга.
Эта новость стала для Ким настоящим шоком.
«Этого не может быть. Не верю. Мне срочно нужен план, чтобы разобраться с этим, потому что у меня на это лето куча дел», — поделилась своими переживаниями знаменитость.
Проект «Кардашьян» является продолжением культового шоу «Семейство Кардашьян». Благодаря этому сериалу звездная семья стала одной из самых обсуждаемых в мире. В новом формате создатели сделали акцент на личных историях участников, их деятельности, здоровье и взаимоотношениях внутри семьи.
В эфире шоу Ким, Кортни, Хлои, Кайли и Кендалл откровенно рассказывают о своих эмоциях, медицинских обследованиях, семейных разногласиях и успехах в карьере и бизнесе.