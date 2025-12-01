Ричмонд
В Таганроге открыли необычный памятник актеру Павлу Деревянко с «Оскаром»

Скульптуру поставили на улице Котлостроительная, где актер жил в детстве

В Таганроге установили памятник актеру Павлу Деревянко с «Оскаром» в руках.

Памятник Павла Деревянко
Памятник Павла ДеревянкоИсточник: Соцсети

Скульптуру поставили на улице Котлостроительная, где актер жил в детстве, а средства на нее жители собирали сами, сообщает телеграм-канал SHOT.

Автор памятника не известен, но в городе заранее разместили плакаты о торжественном открытии монумента. Жители восприняли установку новой скульптуры положительно, но раскритиковали место: раньше здесь была свалка, и многие надеются, что статую со временем перенесут в парк или на набережную.